Александр Лукашенко: ну да, Лукашенко надоел, но я же не сахар, чтобы лизали и сладко было, а Президент, страну должен удерживать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мгновенно обновилась вот эта настоящая кровь этого театра. И хорошо, что у нас есть взрослые здесь люди, которые помогут молодежи. Ну, я так-то не заметил, что они на вашем фоне блекло выглядели сегодня. Поэтому я и говорю: наверное, вы не выдержите на таком уровне. Хотелось бы у вас побывать неожиданно когда-нибудь, когда вы не ждали. Прийти тихонько, где-то там сесть и посмотреть, как обычный человек.

Я вам гарантию даю, что буквально через пару лет вы будете счастливы – молодежь, которая пришла в этот театр. А вы будете гордиться этим периодом жизни, что вы не побежали туда, за ними. Ведь я ко многим артистам лично хорошо относился, я же их многих знаю. Вот, она правильно говорит, я думаю: «Слушай, что же такое на тебя нашло?» Ну что? Ну да, Лукашенко надоел, понятно. Но я же не игрушка, чтобы со мной там, и не сахар, чтобы лизали и сладко было. Я Президент, я страну должен удерживать. Я рад бы был, чтобы я со всеми ходил и обнимался, как с Овсянниковым или с вами, это мое счастье. Нет. Вы понимаете, нет. Поэтому потерпите, я не вечный.