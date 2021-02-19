Александр Лукашенко: я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове», а это делать то, что останется в памяти
Новости Беларуси. Национальный академический театр имени Янки Купалы не может быть потерян. Это достояние белорусского народа, и его работа будет обязательно восстановлена. Об этом 19 февраля заявил Президент во время посещения Купаловского, где посмотрел фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Вы не против, если мы на вашу кухню посмотрим?
– Калі ласка.
– Не против, спасибо.
Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре
Глава государства пообщался с актерами после репетиции, поблагодарил купаловцев за то, что не позволили национальному театру исчезнуть, и заверил, что коллективу государство и впредь будет помогать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове». А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремился к тому, чтобы у нас были определенные традиции. Вы тоже стали доброй даже не традицией, вы символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же Президент Беларуси. При всей любви к россиянам я Президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать.
Это я к чему говорю. Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Мы ни у кого и не должны просить. Это наше. Но мы миллиметра никому не отдадим.
Во время общения говорили о наболевшем во всех смыслах. Затронули и тему пандемии, и возможности выздоровления театра.