Александр Лукашенко: я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове», а это делать то, что останется в памяти

Новости Беларуси. Национальный академический театр имени Янки Купалы не может быть потерян. Это достояние белорусского народа, и его работа будет обязательно восстановлена. Об этом 19 февраля заявил Президент во время посещения Купаловского, где посмотрел фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове». А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремился к тому, чтобы у нас были определенные традиции. Вы тоже стали доброй даже не традицией, вы символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же Президент Беларуси. При всей любви к россиянам я Президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать.

Это я к чему говорю. Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Мы ни у кого и не должны просить. Это наше. Но мы миллиметра никому не отдадим.