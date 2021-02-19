Суд в Минске начал рассмотрение дела о разглашении врачебной тайны

Новости Беларуси. В Доме правосудия в Минске 19 февраля начали рассматривать дело о подстрекательстве к преступлению и разглашении врачебной тайны, которая повлекла за собой тяжкие последствия. Речь идет о журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и враче больницы скорой помощи Артеме Сорокине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Версия следствия: обозреватель через уговоры и просьбы вынудила доктора предоставить данные пациента. Врач передал информацию о диагнозе и результатах медосвидетельствования Романа Бондаренко. Борисевич использовала электронные фотографии документов для подготовки материала.

В прокуратуре считают, распространение подобных данных, в том числе ложных, и противопоставление официальным комментариям вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это привело к напряженности в обществе и к участию людей в беспорядках.