Прямой эфир

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь

25 июня 2021 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Гродненскому региону. 25 июня Президент посещает Свято-Успенский Жировичский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь-1

В эти минуты на территории монастыря обсуждают благоустройство его территории и самих Жировичей. В планах – встреча Президента с духовенством, но прежде глава государства зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь, иконы Жировичской Божией Матери.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь-4

В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и 500-летия со дня основания монастыря, комплекс в Жировичах был приведен в надлежащее его статусу состояние. На территории монастыря находится еще одно значимое для православных христиан Беларуси место – здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь-7

Глава государства почтил память первого митрополита суверенной Беларуси.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?
25 июня 2021 07:39

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?

До +36°C. Погода в Беларуси на 25 июня
25 июня 2021 07:33

До +36°C. Погода в Беларуси на 25 июня

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов
25 июня 2021 07:19

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов