Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Гродненскому региону. 25 июня Президент посещает Свято-Успенский Жировичский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты на территории монастыря обсуждают благоустройство его территории и самих Жировичей. В планах – встреча Президента с духовенством, но прежде глава государства зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь, иконы Жировичской Божией Матери.

В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и 500-летия со дня основания монастыря, комплекс в Жировичах был приведен в надлежащее его статусу состояние. На территории монастыря находится еще одно значимое для православных христиан Беларуси место – здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.