Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?
Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья – Мозырь – на три дня полностью погрузился в фестивальную жизнь. Ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» стартовал здесь 24 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй день обещает подарить участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Своеобразный микс из спорта, науки и искусства.
Одним из ключевых событий дня станет культурно-экономическая программа «Капитал места», где на профессиональном уровне обсудят инструменты продвижения национальных и региональных брендов. А узнать все, сразу и в одном месте об олимпийском движении можно будет на семинаре, организованном Белорусской олимпийской академией.
Главный и завершающий день фестиваля – 26 июня.