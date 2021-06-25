Прямой эфир

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?

25 июня 2021 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья – Мозырь – на три дня полностью погрузился в фестивальную жизнь. Ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» стартовал здесь 24 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?-1

Второй день обещает подарить участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Своеобразный микс из спорта, науки и искусства.

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?-4

Одним из ключевых событий дня станет культурно-экономическая программа «Капитал места», где на профессиональном уровне обсудят инструменты продвижения национальных и региональных брендов. А узнать все, сразу и в одном месте об олимпийском движении можно будет на семинаре, организованном Белорусской олимпийской академией.

Главный и завершающий день фестиваля – 26 июня.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До +36°C. Погода в Беларуси на 25 июня
25 июня 2021 07:33

До +36°C. Погода в Беларуси на 25 июня

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов
25 июня 2021 07:19

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов

«Создают себе преференции для захвата рынков». Что говорят на Неделе молодёжи о санкциях в отношении Беларуси
25 июня 2021 07:01

«Создают себе преференции для захвата рынков». Что говорят на Неделе молодёжи о санкциях в отношении Беларуси