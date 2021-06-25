Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?

Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья – Мозырь – на три дня полностью погрузился в фестивальную жизнь. Ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» стартовал здесь 24 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день обещает подарить участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Своеобразный микс из спорта, науки и искусства.