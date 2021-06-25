До +36°C. Погода в Беларуси на 25 июня

25 июня погоду в стране будут определять очень теплая воздушная масса субтропического происхождения и фронтальный раздел, смещающийся из Западной Европы. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, возможен град.

25 июня отмечается День памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе этот день часто называли «Петр-поворот», так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жар поворачивает. В прежние времена 25 июня сеяли до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда черное. Например, гречку. Считалось, что это на удачу.