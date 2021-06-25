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Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов

25 июня 2021 07:19
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Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется красный уровень опасности из-за жары. В 91 районе ввели запреты на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области он действует повсеместно из-за высокой угрозы возгораний. В лесах юго-западного региона отмечается четвертый – предпоследний – класс пожароопасности.

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов-1

Столбики термометров не опускаются ниже 33 градусов уже неделю, что создает дополнительные риски возникновения пожара. При таких условиях, отмечают специалисты, достаточно искры или отраженного солнечного луча. Только за сутки в Телеханском и Лунинецком лесхозах произошло два возгорания.

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов-4

Их вовремя обнаружила и локализовала лесная охрана, поэтому пламя повредило незначительные площади. В лесах уже начинается сезон заготовки черники, отчего пристальное внимание лесников. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 25 базовых величин.

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов-7

Константин Скребец, начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского ГПЛХО:
Вводится полный запрет как физическим, так и юридическим лицам. Проводится усиленная охрана лесного фонда, проводится патрулирование, усиленно работает лесная охрана на вышках наблюдения, работает «Беллесавиа» практически все световое время. Если пойдут дожди, то запрет будет своевременно отменен и можно будет посещать леса. Основной – это человечески фактор. 99,9 % всех пожаров по причине человеческого фактора.

Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов-10

Мониторить ситуацию в лесах помогают вышки видеонаблюдения, откуда в режиме реального времени открывается обзор в радиусе 15 километров.

# Охрана природы # общество # Константин Скребец # Фотофакт

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