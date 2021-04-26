Александр Лукашенко в годовщину аварии на ЧАЭС посещает Брагин

Новости Беларуси. 26 апреля – 35-я годовщина самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ликвидацию последствий взрыва направили полмиллиона человек. Радиационный удар пришелся практически на все страны Европы. Беларусь пострадала больше других. По сути, после 1986 года пришлось возвращать к жизни четверть территории нашего государства. За эти годы в стране приобретен колоссальный опыт реабилитации земель и ведения хозяйства: от ликвидации чрезвычайной ситуации к возрождению и устойчивому развитию пострадавших районов.
Ситуация находится на постоянном контроле главы государства. Традиционно в апреле Александр Лукашенко совершает рабочие поездки в пострадавшие регионы. И сейчас Президент в Гомельской области. Сегодня, в день 35-й годовщины аварии на ЧАЭС, в графике главы государства посещение Брагина. В центре внимания – вопросы благоустройства.
Александр Лукашенко принял участие в закладке Аллеи Памяти, где высадили 35 кленов, символизирующих 35 лет со дня трагедии. Там же установлен памятный знак.
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