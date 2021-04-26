Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске» через интернет

Новости Беларуси. Новость для поклонников «Славянского базара в Витебске». 26 апреля началась продажа билетов на фестиваль через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбрать удобное место в концертном зале «Витебск» можно из любой точки мира. В афише Хор Турецкого, выступление Национального оркестра Беларуси и певца Николая Носкова.

Зрители уже полюбившихся театральных шоу, таких как «Фестиваль без границ», «Кукольный квартал» и «Театральные встречи», также смогут купить билет в культурное лето.

«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»