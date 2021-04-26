Пострадали территории 17 стран Европы. Ровно 35 лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Беларуси. 1:23 ночи. 26 апреля 1986 года. Уже ровно 35 лет мы живем в постчернобыльскую эру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1:23 ночи. 26 апреля 1986 года. Уже ровно 35 лет мы живем в постчернобыльскую эру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Невидимый мирный атом после взрыва четвертого энергоблока на ЧАЭС заставил весь мир говорить о ядерной опасности. Сейчас все скрыто под саркофагом. Арка весом более 36 тысяч тонн над реактором появилась не сразу. На ликвидацию последствий взрыва бросили полмиллиона человек со всего Советского Союза. Из 30-километровой зоны началась эвакуация.
В мирное время появились беженцы и в нашей родной стране. В результате трагедии пострадали территории 17 стран Европы.
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