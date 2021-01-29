Юлия Артюх: нам всем нужен диалог – мы ведь люди, а не звери

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире от Юлии Артюх. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Невероятные люди образуют в нашей стране хоть и микромассу, но гниющую и зловонную. Это те, которые ежедневно пишут мне и моим коллегам пожелания смерти, угрозы и оскорбления. И это те, которые хотят строить Новую Беларусь. «Светлые» лица протестов – столько сюжетов снято про них, еще больше роликов гуляет в интернете. Наркоманы, эскортницы, люди с расстройствами психики. Такой народ, по-вашему, должен заселять вашу Новую Беларусь? Ежедневно эти новые белорусы появляются на экранах ТВ с очередным раскаянием, мол, не хотел, больше не буду. Но пока они там играют с законом, мы движемся по созидательному пути и усиленно готовимся к знаковому событию – Всебелорусскому народному собранию. Избраны делегаты, обозначены приоритетные вопросы. Беларусь как цивилизованная страна путем реформирования, а не революции определит пути развития на ближайшие пять лет.

Юлия Артюх:

Конечно, не могу пропустить мимо субботние события, произошедшие в России. По одной и той же методике в братской нам стране хотят разжечь «невероятность» одних и их ненависть к другим. Навальный, которого готовили долгие годы для единственной роли, уже сидит, но этот момент тщательно используется для выведения людей на улицы. Российские координаторы протестов, правда, церемониться не стали и сразу свою обработку начали с детей. «Эта сцепка делается для того, чтобы вы получили максимальные увечья». События в России разбираем с политологом Лазуткиным Это ведь очень занимательная картинка могла получиться. Кстати, против какой «тяжелой» жизни дети с последними моделями айфонов протестуют, тоже непонятно.

Юлия Артюх:

Впрочем, так было и у нас. Помните диалог Азаренка с девушкой с марша? «Для чего вы сюда пришли?» Григорий Азарёнок пообщался с участниками воскресного марша в Минске Это прекрасно, что нынешняя молодежь не знает боли, страданий, голода. Не видит, как умирают люди, и мы, родители, тщательно стараемся оберегать от этого всего своих детей. А давайте подумаем: правильно ли то, что детские сердца не пронзает чувство потери прошлых веков? Что мы не учим наших детей милосердию, взаимопониманию и выручке? А ведь только история и только пережитое на нашей земле даст им понимание того, кто они есть, вселяя в их сердца нормальные, добрые человеческие понятия. Разговаривали ли вы со своими детьми на тему войны и мира, отцов и детей? Нам всем нужен диалог – мы ведь люди, а не звери – а нас хотят превратить в зверей. Хотят отрубить наш разум с помощью различных Telegram-помоек, чтобы мы забыли, кто мы, и стали в руках Запада оружием. Оружием истребления друг друга. Помните замечательный фильм «Свадьба в Малиновке»? Там есть показательный эпизод, характеризующий все эти западные свободы.