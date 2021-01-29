«Наука никогда не была затратна и убыточна». В Минске впервые презентовали белорусский электромобиль

Новости Беларуси. Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 29 января подчеркнул председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. В преддверии Дня белорусской науки в НАН состоялось собрание научной общественности.

Собрались около 250 представителей академической и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств. Было представлено около 200 научно-технических разработок и инновационных технологий. Многие из них демонстрировались впервые. Среди наиболее значимых – беспилотник «Мишень», который предназначен для имитации воздушных целей во время тренировок ВВС.

Впервые презентовали и белорусский электромобиль.

Он рассчитан на двух пассажиров и пока может использоваться только на закрытых территориях. Но в будущем его планируют выпустить и на дороги общего пользования.

Вадим Ивченко, заместитель начальника Республиканского компьютерного центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Представлен электромобиль-пикап. Сегодня его премьера, он буквально вчера из цеха. Полный цикл проектирования цифрового, начиная от создания дизайна и до передачи на производство.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Окупаемость рубля вложена от 5, 7, 8 рублей до 150 рублей на рублевложении. То есть наука никогда не была затратна и убыточна, наука всегда была высокоокупаемая, но мало этого – сейчас ученые научились зарабатывать. Сейчас 2/3 от средств, которые необходимы Академии наук на ее функционирование, ученые зарабатывают самостоятельно посредствам разных договоров, грантов, заказов. Дмитрий Мезенцев: Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных исследований