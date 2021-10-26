Александр Лукашенко: «В 2023 году мы будем иметь вакцину от коронавируса под тот штамм, который будет»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко дал ряд распоряжений, касающихся белорусской стратегии борьбы с пандемией, важнейшее из которых – не допускать приостановки оказания плановой медицинской помощи, чтобы после не получить еще большего давления на систему здравоохранения.

Кроме того, глава государства сегодня уже в 17-й раз вошел в красную зону. При этом Президент настаивает: никого нельзя заставлять носить маски и вакцинироваться. Наше здоровье – наша ответственность. Главные акценты этого дня в репортаже Виктории Ходосок. Наверное, слышать то, что гродненский регион во многом образцовый, уже все привыкли. Президент часто отмечает его достижения в социальном развитии, успехи в сельском хозяйстве, да и не только. Вот еще один пример – борьба с коронавирусом. С опасной инфекцией здесь справляются постепенно и слаженно. Только треть из выделенных коек используется под ковид-заболевших, нет проблем с обеспеченностью ИВЛ. И, казалось бы, все хорошо и разговор будет недлинным. А на деле наоборот – это, пожалуй, самое обстоятельное посещение медучреждения Президентом. Или, если хотите, допрос с пристрастием.

Не в меньшей поддержке продолжают нуждаться медики. Особенно те, которые работают с ковидными больными. Таких специалистов государство старается поддерживать и будет продолжать это делать. Ведь такой труд – в особых условиях спасать жизни людей – бесценен. На борьбу с коронавирусом в стране направлены все силы и возможности. И, как результат такой кропотливой работы, белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами. И опыта уже набрались за это непростое время. Но это не повод расслабляться и тем более верить разным слухам.