Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать»

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.
Уважаемый Александр Григорьевич, мы видим, как вы серьезно относитесь ко всем вопросам, которые связаны с борьбой с коронавирусом. На совещании вы четко и твердо поставили задачу обеспечить всех масками и средствами индивидуальной защиты. Это очень важно, особенно для медиков. Они вообще сегодня нуждаются в большой поддержке. Скажите, пожалуйста, что у нас планируется для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой в борьбе за наше здоровье?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вот сегодня, когда к вам летел, посмотрел обзоры разные. Некоторые умники уже в России начали меня критиковать: Президент, наверное, не думает о том, что он там творит. Вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему. Просто не все же время я должен вам рассказывать, как мыть руки, не тереть глаза и надевать маски – это не моя функция. Президент должен заниматься своим делом – определять стратегию, выстраивать систему.
Если возникла эта проблема – мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома, вышли – приходят с матюкальником каким-то, оштрафовали и прочее. Я сразу отказался от такого пути. За что сегодня и получаю – у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Ну закроем, а есть что будем? Представьте, вы сидите, денег нет, небольшие деньги – их вообще нет. Хлеба не за что купить, да и хлеба не будет. Это просто представить.