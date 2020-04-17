Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать»

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.

Уважаемый Александр Григорьевич, мы видим, как вы серьезно относитесь ко всем вопросам, которые связаны с борьбой с коронавирусом. На совещании вы четко и твердо поставили задачу обеспечить всех масками и средствами индивидуальной защиты. Это очень важно, особенно для медиков. Они вообще сегодня нуждаются в большой поддержке. Скажите, пожалуйста, что у нас планируется для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой в борьбе за наше здоровье?