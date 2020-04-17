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Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать»

17 апреля 2020 17:06
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.  

Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать» -1

Уважаемый Александр Григорьевич, мы видим, как вы серьезно относитесь ко всем вопросам, которые связаны с борьбой с коронавирусом. На совещании вы четко и твердо поставили задачу обеспечить всех масками и средствами индивидуальной защиты. Это очень важно, особенно для медиков. Они вообще сегодня нуждаются в большой поддержке. Скажите, пожалуйста, что у нас планируется для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой в борьбе за наше здоровье?  

Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я вот сегодня, когда к вам летел, посмотрел обзоры разные. Некоторые умники уже в России начали меня критиковать: Президент, наверное, не думает о том, что он там творит. Вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему. Просто не все же время я должен вам рассказывать, как мыть руки, не тереть глаза и надевать маски – это не моя функция. Президент должен заниматься своим делом – определять стратегию, выстраивать систему.

Если возникла эта проблема – мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома, вышли – приходят с матюкальником каким-то, оштрафовали и прочее. Я сразу отказался от такого пути. За что сегодня и получаю – у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Ну закроем, а есть что будем? Представьте, вы сидите, денег нет, небольшие деньги – их вообще нет. Хлеба не за что купить, да и хлеба не будет. Это просто представить.  

Александр Лукашенко: «У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать» -7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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