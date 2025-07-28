Инженерные специальности – в топе у абитуриентов 2025 года. В Гродненском университете имени Янки Купалы на бюджетные места приняли 326 человек, план полностью закрыт. В вузе – 13 специальностей инженерного профиля, одна из которых новая – биоинженерия и биоинформатика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это профессии будущего.

У молодых людей популярны такие направления, как информационные системы и технологии, искусственный интеллект, строительство зданий и сооружений. Чтобы поступить, пришлось выдержать серьезный конкурс. Среди зачисленных – пять победителей университетской олимпиады и полсотни медалистов, они приняты без вступительных испытаний. Почти три десятка заявок поступило от абитуриентов, желающих учиться на условиях целевой подготовки. Заказчиками кадров выступили крупнейшие предприятия областного центра.

Александр Каревский, заместитель председателя приемной комиссии, первый проректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

Надо сказать, что мы довольны качеством подготовки абитуриентов. Среди наших будущих инженеров победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по предмету «Астрономия», восемь победителей областных олимпиад по учебным предметам. Кроме того, нашими студентами стали шесть выпускников классов инженерной направленности, которые впервые могли претендовать на поступление через собеседование, и в этом году мы им такую возможность предоставили.

В Купаловском университете будущих инженеров готовят на четырех факультетах. Востребованность специалистов такого профиля обусловлена активным развитием в нашей стране IT-технологий.