Около 20 тыс. человек эвакуированы из-за непогоды в Китае

По меньшей мере два человека погибли, а около 20 тысяч экстренно эвакуированы из-за непогоды, которая обрушилась на северные районы Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере два человека погибли, а около 20 тысяч экстренно эвакуированы из-за непогоды, которая обрушилась на северные районы Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идущие несколько дней сильные ливни вызвали внезапные наводнения. За считаные часы местами выпало до 150 миллиметров осадков. Под воду ушло 11 провинций. Стихия повредила десятки домов, разрушены дороги и мосты. Власти призвали людей к максимальной осторожности из-за угрозы дальнейших наводнений и схода оползней.