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Около 20 тыс. человек эвакуированы из-за непогоды в Китае

28 июля 2025 06:11
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По меньшей мере два человека погибли, а около 20 тысяч экстренно эвакуированы из-за непогоды, которая обрушилась на северные районы Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 тыс. человек эвакуированы из-за непогоды в Китае-2

Идущие несколько дней сильные ливни вызвали внезапные наводнения. За считаные часы местами выпало до 150 миллиметров осадков. Под воду ушло 11 провинций. Стихия повредила десятки домов, разрушены дороги и мосты. Власти призвали людей к максимальной осторожности из-за угрозы дальнейших наводнений и схода оползней.

# Природные явления

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