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В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу

28 июля 2025 06:54
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Не отставать от мировых образовательных трендов. В Бресте с нового учебного года откроется Центр компетенций по промышленной робототехнике и цифровому инжинирингу. Эти перспективные направления будут развивать благодаря сетевому обучению студентов всех вузов инженерного профиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу-2

В Брестском техническом университете создали новое структурное подразделение. Здесь – исследовательские лаборатории, промышленные роботы, мощные компьютеры и специализированные станки. Студенты инженерных специальностей со всей страны смогут приобрести уникальные компетенции – прежде всего в разработке и внедрении программного обеспечения. А предприятия получат высококвалифицированных специалистов, которые смогут роботизировать процессы и внедрять цифровое управление. Сегодня это один из ключевых факторов конкурентоспособности экономики.

В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу-4

Валерий Касьяник, заведующий лабораторией промышленной робототехники БРГТУ:
Беларусь следует глобальному тренду. А глобальный тренд направлен на автоматизацию и повышение конкурентности за счет производительности труда. Тренд направлен на изменения роли человека на производстве, то есть использование человека как оператор сложных роботов, машин. Предприятия интересуются автоматизацией, роботизацией. А это вызывает вопрос специалистов, которые будут разрабатывать, обслуживать эти системы. 

В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу-6

Сегодня уже разрабатываются учебные программы, определены группы студентов, которые пройдут специализированный курс. Длительность обучения – от нескольких дней до месяца. Занятия для студентов организуют не только в учебных лабораториях, но и на площадках предприятий.

В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу-8

Наталия Борсук, заведующая Центром компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг» БРГТУ:
По различным направлениям – это искусственный интеллект, робототехника, электронный маркетинг. Готовимся усиленно к учебному процессу. Подбираем также профессорско-преподавательский состав.

В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу-10

Денис Шпак, студент БРГТУ: 
Университет выделяет достаточные средства для достойного обучения студентов. Все желающие могут приходить сюда и работать. Здесь рабочие места именно для студентов, а внутри уже лаборатория.

К образовательной программе присоединятся 17 университетов. Открытие центра компетенций по промышленной робототехнике и цифровому инжинирингу состоится 1 сентября.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси

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