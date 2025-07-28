В Бресте с 1 сентября откроется Центр компетенций по робототехнике и цифровому инжинирингу

Не отставать от мировых образовательных трендов. В Бресте с нового учебного года откроется Центр компетенций по промышленной робототехнике и цифровому инжинирингу. Эти перспективные направления будут развивать благодаря сетевому обучению студентов всех вузов инженерного профиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском техническом университете создали новое структурное подразделение. Здесь – исследовательские лаборатории, промышленные роботы, мощные компьютеры и специализированные станки. Студенты инженерных специальностей со всей страны смогут приобрести уникальные компетенции – прежде всего в разработке и внедрении программного обеспечения. А предприятия получат высококвалифицированных специалистов, которые смогут роботизировать процессы и внедрять цифровое управление. Сегодня это один из ключевых факторов конкурентоспособности экономики.

Валерий Касьяник, заведующий лабораторией промышленной робототехники БРГТУ: Беларусь следует глобальному тренду. А глобальный тренд направлен на автоматизацию и повышение конкурентности за счет производительности труда. Тренд направлен на изменения роли человека на производстве, то есть использование человека как оператор сложных роботов, машин. Предприятия интересуются автоматизацией, роботизацией. А это вызывает вопрос специалистов, которые будут разрабатывать, обслуживать эти системы.

Сегодня уже разрабатываются учебные программы, определены группы студентов, которые пройдут специализированный курс. Длительность обучения – от нескольких дней до месяца. Занятия для студентов организуют не только в учебных лабораториях, но и на площадках предприятий.

Наталия Борсук, заведующая Центром компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг» БРГТУ: По различным направлениям – это искусственный интеллект, робототехника, электронный маркетинг. Готовимся усиленно к учебному процессу. Подбираем также профессорско-преподавательский состав.

Денис Шпак, студент БРГТУ:

Университет выделяет достаточные средства для достойного обучения студентов. Все желающие могут приходить сюда и работать. Здесь рабочие места именно для студентов, а внутри уже лаборатория.

К образовательной программе присоединятся 17 университетов. Открытие центра компетенций по промышленной робототехнике и цифровому инжинирингу состоится 1 сентября.