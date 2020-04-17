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Александр Лукашенко о российских тестах на коронавирус: ни к чёрту, отказались от них, взяли свои и китайские

17 апреля 2020 16:54
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Лидский район Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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По традиции, глава государства завершил поездку на предприятие общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали то, что волнует каждого. Большинство тем так или иначе касались эпидемиологической ситуации.

Александр Лукашенко о российских тестах на коронавирус: ни к чёрту, отказались от них, взяли свои и китайские-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты – ни к черту.

Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный.

Поэтому не парьтесь особенно по поводу этой болезни, слишком много неизвестного – новый вирус, слишком много ошибок.

Александр Лукашенко о российских тестах на коронавирус: ни к чёрту, отказались от них, взяли свои и китайские-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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