От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «За врачей не переживайте» Так, в медучреждениях, которые лечат амбулаторно, а также в Республиканском центре организации медицинского реагирования, ежемесячная надбавка врачам составит 1000 рублей. Медработники со среднеспециальным образованием получат по 500, все остальные – по 300.

Отдельными блоками выделены инфекционные и приемные отделения, санитарно-эпидемиологические организации, которые работают в очагах инфекции, проводят исследования на вирусы. Здесь, в зависимости от квалификации сотрудников, доплаты будут варьироваться от 900 до 1500 рублей.

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, в службе скорой помощи – от 1000 до 3000. А там, где люди работают в три смены закрытого режима, – от 1500 до 4000 рублей.