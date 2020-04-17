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«Надо вывезти, самолёты же стоят, но за деньги». Президент рассказал, как возвращали белорусов из-за границы

17 апреля 2020 10:57
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее цель – стеклозавод «Неман». Впрочем, темы на предприятии затронули самые разные.

Александр Лукашенко прокомментировал, как вывозили белорусских туристов из-за рубежа.

«Надо вывезти, самолёты же стоят, но за деньги». Президент рассказал, как возвращали белорусов из-за границы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я привожу пример: «Да нам «Белавиа» надо поддержать. Они же не могут летать, если аэропорты закрыты». В мире один аэропорт открыт, только минский. И то они молодцы. Они там помогали, услуги оказывали, и американцы нас благодарили, и прочее. И у нас упал – на 75-76 % падение – объем. Во всех странах 100 %, всё остановилось. А наши как-то телепались.

Раз они старались, чего-то делали и за деньги наших вывозили, которые уехали после запрета (я же запретил из страны выезжать). Уехали, сидят… В Индии, Гоа, Индонезии. Я удивился: в Индонезии и Малайзии. И ждут, что их оттуда вывезут. Я говорю: «Хорошо. Какие вопросы? Надо вывезти, самолеты же стоят, но за деньги».

Все согласились платить любую цену. Правда, рассрочку дали: все-таки людей надо было вывезти. Вывезли, но за их деньги. То есть везде каждый в это время, когда весь мир остановился, шевелится и тремя пальцами где-то, чего-то пытается найти. Вот этим будем помогать. 

Александр Лукашенко: «Грязнуль заставили руки мыть, лицо чистить»  

«Надо вывезти, самолёты же стоят, но за деньги». Президент рассказал, как возвращали белорусов из-за границы-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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