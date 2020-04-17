Александр Лукашенко: Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей больниц

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас не захлебнулась система здравоохранения. Не хочу критиковать никого, ничего, но смотрите, что произошло в Москве: супербогатый город, 9 миллионов человек – Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей больниц. У них столько заболевших, что они не могут «переваривать». А это в основном пневмонии. А пневмонии лечатся – вы помните, в советские времена – 21 день карантин. В больницу попал – 21 день с воспалением легких, никто тебя даже не выпустит. Это сейчас мы уже – лекарства, конечно, новые, специалисты и технологии новые. А тогда 21 день.

И вот мы сегодня видим: главная проблема даже не этот коронавирус, а пик пневмоний пришелся на это время. Вы же понимаете, что пик сезонных заболеваний у нас всегда с декабря до конца марта. А поскольку зима была теплая, то он перешел на апрель и может даже май зацепить. Но вот этот пик респираторных заболеваний, ОРВИ, он у нас ушел.