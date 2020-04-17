Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, запомните: если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу. Тот, кто сразу обратился, через неделю он здоров. Но у нас же, знаете, особенно старики: «Ай, пасяджу дома». Посидел дома, попил таблетки позапрошлогодней давности, уже годность давно истекла. И через семь дней мы получаем полуживого человека, и его надо вытаскивать. И на искусственной вентиляции легких. У нас сегодня около 90 человек, 80 с лишним на ИВЛ, помогаем им дышать. У нас 2,5 тысячи этих аппаратов.

Самое страшное, чтобы у нас хватило врачей и койко-мест там, где мы лечим. У нас около 10 тысяч мы заранее подготовили таких мест, в основном в инфекционных больницах, которые на постсоветском пространстве во всех государствах уничтожили. Европа их не имеет, отказалась вообще, мол, инфекционки не нужны. Мы сохранили, в районах привели в порядок. В областях и в Минске – у нас везде есть инфекционные больницы. Плюс мы добавили в другие места, у нас 10 тысяч таких мест. Пока у нас 4700 вообще зарегистрировано с этой инфекцией. Это всего, но большая часть мы уже их вылечили, и они будут нашими донорами.

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