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Внимание уделили детям. В Минском районе сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию

26 февраля 2021 14:25
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Новости Беларуси. «Фликер – мой дорожный талисман». Профилактическая акция ГАИ прошла в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Внимание уделили детям. В Минском районе сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию-1

Все внимание на этот раз было уделено детям. В игровой форме сотрудники ГАИ напомнили правила безопасности: как правильно переходить улицу, кататься на велосипеде, проверили знание знаков. Действовали интерактивные площадки, выставки, организаторы провели викторины и музыкальные представления.  

Внимание уделили детям. В Минском районе сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию-4

С начала 2021 года на дорогах Минской области произошло восемь ДТП с участием несовершеннолетних, девять из них получили травмы. Две аварии произошли по вине самих детей.    

# ГАИ # общество # Фотофакт

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