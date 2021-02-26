Внимание уделили детям. В Минском районе сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию

Новости Беларуси. «Фликер – мой дорожный талисман». Профилактическая акция ГАИ прошла в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все внимание на этот раз было уделено детям. В игровой форме сотрудники ГАИ напомнили правила безопасности: как правильно переходить улицу, кататься на велосипеде, проверили знание знаков. Действовали интерактивные площадки, выставки, организаторы провели викторины и музыкальные представления.