Представители религии и госорганов провели совместный форум в Минске. Какие темы обсудили?

Новости Беларуси. «Межконфессиональное согласие – важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности». Эта тема 26 февраля в центре внимания на форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединить на одной площадке представителей всех конфессий, законодателей, адвокатов, преподавателей, ученых – инициатива Следственного комитета и подведомственного института. Общество и взаимоотношения в нем развиваются стремительно. В то же время духовное развитие, к сожалению, отстает от научно-технического прогресса, поэтому следует искать пути к восстановлению этого баланса, подчеркнули участники встречи.

Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

Следователи ежедневно сталкиваются с последствиями проблем, связанных с наркоманией, пьянством, ресоциализацией ранее судимых, деструктивным влиянием на молодежь. События прошлого года наглядно показали попытки противопоставить друг другу различные социальные группы граждан. Опыт, возможности и та повседневная деятельность по оказанию помощи людям, примирению и согласию в обществе, которые проводят религиозные организации, действительно незаменимы. Поэтому основная задача форума – обменяться опытом и скоординировать совместные усилия, чтобы приумножить наш общий результат: общественное спокойствие и стабильность Республики Беларусь.

В центре внимания также развитие межконфессионального диалога и роль церкви по поддержанию мира и согласия в обществе. Испокон веков белорусы славились толерантностью, гостеприимством. На одной земле в духе добрососедства традиционно жили представители разных народов, национальностей и религиозных взглядов. И сегодня это общий дом, который объединяет представителей 156 национальностей, 25 религиозных конфессий. В соответствии с принципами морали, нравственности и постулатами религий Беларусь строит и свое правовое поле.