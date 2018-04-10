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Температура продолжает бить рекорды: в Беларуси ожидается до +24 градусов

10 апреля 2018 10:23
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Новости Беларуси. Почти как летом. Температурные рекорды нынешней весны продолжают фиксировать в Беларуси,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Температура продолжает бить рекорды: в Беларуси ожидается до +24 градусов-1

До 24 градусов тепла ожидается 10 апреля по юго-западу страны. В отдельных районах пройдут дожди, не исключены и грозы. Первые уже прогремели накануне. Небесные электрические разряды озаряли небо над Гродно.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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