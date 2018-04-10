Температура продолжает бить рекорды: в Беларуси ожидается до +24 градусов

Новости Беларуси. Почти как летом. Температурные рекорды нынешней весны продолжают фиксировать в Беларуси,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 24 градусов тепла ожидается 10 апреля по юго-западу страны. В отдельных районах пройдут дожди, не исключены и грозы. Первые уже прогремели накануне. Небесные электрические разряды озаряли небо над Гродно.