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Для предотвращения пожаров в лесах Беларуси установят камеры

10 апреля 2018 10:16
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Новости Беларуси. Почти все леса Беларуси теперь будут под видеонаблюдением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для предотвращения пожаров в лесах Беларуси установят камеры-1

Для обеспечения безопасности на всех пожарно-наблюдательных вышках и мачтах установят камеры. Всего – 113 приборов. Более того, МЧС начнёт космический мониторинг ситуации в лесах, что позволит предотвращать пожары на ранней стадии.

Для предотвращения пожаров в лесах Беларуси установят камеры-4

Александр Кулик, первый заместитель министра лесного хозяйства:
Где есть системы видеонаблюдения, мы уже меньше просим МЧС совершать там  облёты авиацией. А выявление пожаров, это самое оперативное: сидит дежурный, видит в системе видеонаблюдения, где появился дым, туда сразу выезжает пожарная команда и производится локализация, ликвидация лесного пожара.

Для предотвращения пожаров в лесах Беларуси установят камеры-7

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере от 600  до 1200 рублей. В отдельных случаях грозит и уголовная ответственность.

Для предотвращения пожаров в лесах Беларуси установят камеры-10

# общество # Фотофакт # Правила безопасности # Александр Кулик

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