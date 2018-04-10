Новые правила выдачи кредитов. Почему назрела необходимость поменять правила игры, и кто выиграет от этих нововведений

Нацбанк утвердил новые правила выдачи кредитов.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления методологии кредитно-депозитных операций главного управления регулирования банковских операций НБРБ – Елена Бахмед.

Почему решили пересмотреть правила выдачи кредитов?

Елена Бахмед, заместитель начальника управления методологии кредитно-депозитных операций главного управления регулирования банковских операций НБРБ:

Правила выдачи кредитов изменились под воздействием ряда причин: динамично развивающиеся информационные технологии. Кредит, в настоящее время, в банке можно получить посредством мобильного телефона. Доступ к счёту возможен посредством интернета. Оценка кредитоспособности осуществляется на основании скоринговых моделей. Банковские бизнес-процессы автоматизированы. Кроме того, анализ обращения граждан подсказывает нам о том, что со стороны Национального банка назрели некоторые корректировки. Нами был изучен и проанализирован мировой опыт.

Хочу сказать, что правила кардинально кредитования не изменились, в большей степени, они уточнились. Появилась обязанность банков предоставлять информацию об условиях кредитования до заключения кредитного договора. Банки и раньше предоставляли такую информацию, но теперь эта информация унифицирована. Она должна быть представлена в виде таблицы и должна быть написана шрифтом не менее 12 пунктов. Человек, который желает получить кредит, он обращается в банк, получает до предоставления кредита эту информацию, он может сходить в другой банк, ему также предоставят такую информацию, в третий банк и, придя домой, спокойно рассмотрев, и сравнить все эти три информации, он может выбрать более приемлемый для себя вариант. Это информация содержит 12 пунктов, которые банк обязательно должен заполнить. Информация может быть расширена, но не сужена.

Информация должна быть на одном листе, чтобы человеку было максимально комфортно ей пользоваться. Важно отметить, что банк обязан проинформировать в этой информации о бесплатных возможностях погашения кредита, а также один из важных пунктов: банк в этой информации должен указать дополнительные услуги, которые предоставляет банк или иные организации за отдельную плату и должна быть указана стоимость этих услуг. Клиент, проанализировав эту информацию, самостоятельно решает: он принимает эти условия или не принимает, он обязательно должен их подписать. Все эти условия, которые содержаться в информации, должны затем войти в кредитный договор, который также подписывает гражданин. Кредитный договор тоже должен быть написан шрифтом не менее 12 пунктов. Вот это одно из самых важных нововведений этой инструкции.

Из-за нововведений будет сложнее получить кредит или, наоборот, процесс упростится?

Елена Бахмед:

Одним из нововведений в инструкции, на которое я бы хотела обратить внимание на то, что сейчас отменено существовавшее ограничение по выдаче кредитов тем, у кого имеется просроченная задолженность. Теперь банк самостоятельно может принять решение о предоставлении гражданину, имеющему такую задолженность, кредита то, что ранее банк не был в праве. Поэтому, рассматривая с этой стороны, можно сказать, что предоставление кредитов будет проще, чем ранее. Также вот унифицированная информация, она упрощает, что человеку будет более понятно кредитные продукты и их сравнения. Что касается показателей, которые я назвала, долговой нагрузки и обеспеченности кредита, то эти показатели не столько ограничивают кредитование или другие процессы кредитоспособности, сколько они позволяют умерить запросы или аппетиты тех граждан, которые самостоятельно не могут оценить возможности по погашению кредитов и самостоятельно не могут оценить риски, связанные с невозможностью погашения.

Какие введены показатели долговой нагрузки при кредитовании физических лиц? Насколько высоки сейчас цифры проблемной задолженности? Узнаете, посмотрев видеоматериал.