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Они прошли десятки километров к известной святыне Беларуси. Как встретили в Будславе пилигримов?

01 июля 2022 13:24
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Новости Беларуси. В Будславе 1 июля встречают пилигримов, которые прошли десятки километров к одной из самых известных святынь Беларуси. В этом населённом пункте Мядельского района хранится Будславская икона Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они прошли десятки километров к известной святыне Беларуси. Как встретили в Будславе пилигримов? -1

Чтобы поклониться ей, паломники из разных городов и стран приходят сюда более четырех веков. Ежегодное торжество превратилось в красивый духовный праздник. В 2018 году Будславский фестиваль был включен ЮНЕСКО в Репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества. Самая яркая его часть начнется ближе к полуночи. Процессия со свечами с копией иконы Богоматери будет предшествовать святой Мессе.  

# Иконы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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