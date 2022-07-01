Они прошли десятки километров к известной святыне Беларуси. Как встретили в Будславе пилигримов?

Новости Беларуси. В Будславе 1 июля встречают пилигримов, которые прошли десятки километров к одной из самых известных святынь Беларуси. В этом населённом пункте Мядельского района хранится Будславская икона Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы поклониться ей, паломники из разных городов и стран приходят сюда более четырех веков. Ежегодное торжество превратилось в красивый духовный праздник. В 2018 году Будславский фестиваль был включен ЮНЕСКО в Репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества. Самая яркая его часть начнется ближе к полуночи. Процессия со свечами с копией иконы Богоматери будет предшествовать святой Мессе.