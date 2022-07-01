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Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?

01 июля 2022 14:08
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости на улице Ландера торжественно открыли мурал под названием «Сімвалы маёй краіны», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?-1

Арт-объект разместился на фасаде одной из многоэтажек жилого дома и представляет собой рисунок общей площадью более 280 квадратных метров. Масштабное изображение появилось благодаря инициативе местных жителей. В его создании приняли участие активисты БРСМ, а также коммунальщики. Сам мурал отображает символы нашей республики: на нем изображены васильки, колосья и элементы государственного флага Беларуси.

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?-4

Дмитрий Липницкий, директор ЖКХ Октябрьского района:
Идея возникла спонтанно – от жителей нашего района. На очередной прием, который у меня был, пришла группа людей с улицы Ландера и предложила сделать какой-то подарок жителям этого района. Мы обратились в БРСМ нашего Октябрьского района, и они предложили нам несколько вариантов.

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?-7

Алина Астафьева, первый секретарь Октябрьской районной организации ОО «БРСМ»:
Было предложено несколько вариантов. Все они были направлены на раскрытие темы современной белорусской государственности, то есть подчеркнуть и обозначить символы нашей страны. Поэтому выбранная работа и была нанесена.

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?-10

Лариса Боброва:
Живя в нашем районе и наблюдая, как он процветает, молодеет, становится современным, оставаться равнодушным практически невозможно. Вот группа таких неравнодушных граждан обратилась с инициативой. Мы давно об этом мечтали, но мы не представляли, как это будет. Накануне такого праздника в Год исторической памяти это очень приятно для населения, думаю, для наших гостей.

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?-13

Новый мурал пока что первый и единственный в районе. В будущем такую работу планируют продолжить.

# Социальная инфраструктура # общество # Дмитрий Липницкий # Алина Астафьева # Лариса Боброва # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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