«Запад-2021». В Беларусь прибыла делегация Вооружённых Сил России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовятся к учению «Запад-2021». Проверка белорусских локаций к предстоящим маневрам – одна из целей визита в нашу страну делегации Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовятся к учению «Запад-2021». Проверка белорусских локаций к предстоящим маневрам – одна из целей визита в нашу страну делегации Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости побывали в том числе на полигоне Обуз-Лесновский. Представители оборонных ведомств обсудили замысел предстоящих действий и согласовали перечень боевых задач войск.
Совместные маневры пройдут на территории Беларуси и России с 10 по 16 сентября и покажут готовность армий двух стран к защите Союзного государства.