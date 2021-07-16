«Запад-2021». В Беларусь прибыла делегация Вооружённых Сил России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовятся к учению «Запад-2021». Проверка белорусских локаций к предстоящим маневрам – одна из целей визита в нашу страну делегации Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости побывали в том числе на полигоне Обуз-Лесновский. Представители оборонных ведомств обсудили замысел предстоящих действий и согласовали перечень боевых задач войск.