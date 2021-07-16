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«Запад-2021». В Беларусь прибыла делегация Вооружённых Сил России

16 июля 2021 06:27
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовятся к учению «Запад-2021». Проверка белорусских локаций к предстоящим маневрам – одна из целей визита в нашу страну делегации Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Запад-2021». В Беларусь прибыла делегация Вооружённых Сил России-1

Гости побывали в том числе на полигоне Обуз-Лесновский. Представители оборонных ведомств обсудили замысел предстоящих действий и согласовали перечень боевых задач войск.

«Запад-2021». В Беларусь прибыла делегация Вооружённых Сил России-4

Совместные маневры пройдут на территории Беларуси и России с 10 по 16 сентября и покажут готовность армий двух стран к защите Союзного государства.

# Вооруженные силы # общество # Фотофакт

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