В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Могут ли их получить родители?

Новости Беларуси. Абитуриенты получат долгожданные сертификаты централизованного тестирования. Их начнут выдавать в пунктах проведения испытаний с 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт. Те, кто прошел тестирование в резервные дни, могут забрать свой сертификат с 23 июля. Если вдруг поступающий по уважительным причинам не сможет явиться лично, это смогут сделать за него законные представители.