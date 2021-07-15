Александр Лукашенко: «Фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство»

Обращаясь к гостям, артистам и зрителям, глава государства подчеркнул – Беларусь распахнула свои двери для друзей в то время, как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой. Витебский фестиваль – не просто культурная изюминка нашей страны, но и площадка, свободная от агрессии и политических провокаций. Поэтому в Летнем амфитеатре все говорят на одном языке – языке дружбы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство. Подчеркну это еще раз, чтобы вы понимали, и не только пришедшие сюда. Вы-то, семь тысяч, сидящие здесь, все прекрасно понимаете. Я хочу, чтобы услышали те: раздражает их наше действо. И дело здесь не в диктатуре, дело здесь не в том, что страна не такая. Абсолютно не в том!

Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народы. Тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Беларусь своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и Telegram-каналов, мы должны сказать: приезжайте к нам, дверь открыта. Заблудшим, очумевшим – посмотрите на нас.

Читайте также:

Анита Цой: «Весь рюкзак, во-первых, в рукодельных игрушках местных жителей, в магнитиках»

Лариса Долина: «Витебск красив невероятно – обожаю!»

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»