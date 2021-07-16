В Беларуси срок самоизоляции из-за коронавируса сократили до 7 дней

Новости Беларуси. В Беларуси срок самоизоляции из-за COVID-19 сокращен с 10 до 7 дней. Карантин предусмотрен для контактов первого уровня и прибывших из стран красной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменена самоизоляции для тех, кто вакцинирован. При этом курс иммунизации должен быть завершен не менее чем за месяц и не более чем за год до даты пересечения нашей границы. Кроме того, все прибывающие в страну отныне могут подтвердить отрицательный результат как посредством оригинала документа, так и копией. В том числе в мобильной системе «Путешествую без COVID-19».

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

Лица, приехавшие в нашу страну из стран красной зоны, будут находиться в самоизоляции семь дней. Соответственно, заболевшие, контактные лица будут находиться в самоизоляции в течение семи дней.

Также данным постановлением введено требование для граждан Евразийского экономического союза: при пересечении границы ЕАЭС наличие ПЦР-теста в системе «Путешествую без COVID-19».