«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?
Новости Беларуси. «Славянский базар» – один из символов становления независимой Беларуси. Об этом 15 июля заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля. Вечерний Витебск дал старт главному культурному событию года.
Подробности у Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Несмотря на пандемию и жесткое давление на организаторов и участников «Славянского базара в Витебске», XXX Международный фестиваль искусств стартовал в 2021 году сильным и помолодевшим. Все, кто приехал на музыкальный праздник, не пожалеют. Нынешний фест обещает стать одним из главных культурных событий на постсоветском пространстве. За треть века у форума образовалась и своя армия поклонников, которых, как поется в известной песне, музыка связала. Ведь бренд фестиваля – его творческая атмосфера, а не политика.
На Президента пришли посмотреть. Такую радость организовал для народа. Ну что вы. Каждый год приходим. И с радостью смотрим. Такое удивительное, уникальное событие в славянском мире. Это же надо поддерживать.
Город мне очень нравится, люди здесь просто душевные. Никогда такого не встречала, если честно. Да и сама обстановка мне вполне нравится, весь «Славянский базар». Хочется сказать огромное спасибо организаторам и всем вокруг.
Мы уже четвертый раз сюда приехали и очень были расстроены, что в том году не попали. А в этом – с большой радостью приехали. Нам все нравится, вот все. Вы даже не представляете. Немножко про другое скажу. Какие только добрые, замечательные люди в Витебске. От этого сразу радость поднимается, огромная радость.
Батьку любим. Обожаем. И вы такие молодцы. Мы во всем вашем белорусском одеты, во всем, снизу доверху. И обуты. Шикарно, молодцы. Так держать. Супер. Супер. Я пятый раз приезжаю. А раньше не знала, как приехала один раз – все, теперь вот просто. На четвереньках буду ползти.
Отгремели последние аккорды вечернего гала-концерта. Церемония открытия получилась яркой, фееричной и интернациональной. На фестиваль приехали гости из 33 стран. Среди них исполнители таких любимых всеми белорусами хитов как «Беловежская пуща», «Алеся». А Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Любителям электронной музыки пора на Пушкинскую площадь. Там стартовал фестиваль уличного искусства «На семи ветрах».
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