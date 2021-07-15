«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Новости Беларуси. «Славянский базар» – один из символов становления независимой Беларуси. Об этом 15 июля заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля. Вечерний Витебск дал старт главному культурному событию года. Подробности у Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Несмотря на пандемию и жесткое давление на организаторов и участников «Славянского базара в Витебске», XXX Международный фестиваль искусств стартовал в 2021 году сильным и помолодевшим. Все, кто приехал на музыкальный праздник, не пожалеют. Нынешний фест обещает стать одним из главных культурных событий на постсоветском пространстве. За треть века у форума образовалась и своя армия поклонников, которых, как поется в известной песне, музыка связала. Ведь бренд фестиваля – его творческая атмосфера, а не политика.

На Президента пришли посмотреть. Такую радость организовал для народа. Ну что вы. Каждый год приходим. И с радостью смотрим. Такое удивительное, уникальное событие в славянском мире. Это же надо поддерживать.

Город мне очень нравится, люди здесь просто душевные. Никогда такого не встречала, если честно. Да и сама обстановка мне вполне нравится, весь «Славянский базар». Хочется сказать огромное спасибо организаторам и всем вокруг.

Мы уже четвертый раз сюда приехали и очень были расстроены, что в том году не попали. А в этом – с большой радостью приехали. Нам все нравится, вот все. Вы даже не представляете. Немножко про другое скажу. Какие только добрые, замечательные люди в Витебске. От этого сразу радость поднимается, огромная радость.