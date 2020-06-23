Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что 24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве. Он состоится на Красной площади.

Помимо российских военнослужащих в нем примут участие представители 13 государств, в том числе парадный расчет из Беларуси. Нашу страну представят военнослужащие сводной роты почетного караула.