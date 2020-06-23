Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что 24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве. Он состоится на Красной площади.
Помимо российских военнослужащих в нем примут участие представители 13 государств, в том числе парадный расчет из Беларуси. Нашу страну представят военнослужащие сводной роты почетного караула.
Напомним, руководство России приняло решение перенести мероприятие на 24 июня. Выбор даты не случаен – именно в этот день в 1945-м состоялся исторический парад в честь победы Советского Союза над фашистской Германией.