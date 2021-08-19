«Мы венчались по-татарски». Побывали в гостях у интернациональной семьи

В этой семье для гостей готовят кыстыбый и бэлиш. Встречают в тюбетейках и говорят: «Добрый день, красна девица». И невольно переносишься в сказку про старика Хоттабыча.

Наталья Хуснутдинова:

У нас национальные блюда по праздникам, когда приходят в гости белорусы. Очень любят все в тесте в Татарстане. Сегодня я делаю кыстыбый – это пюре картофельное, с луком зажаренное, и тесто. Хотим вас угостить.

Ринат Хуснутдинов:

Доброе утро будет «хэерле иртэ». Правильный перевод – «живы ли вы?» В свое время Иван Грозный прошелся по Татарстану, люди после его похождений искали друг друга и спрашивали – живы ли вы? Это была не экзотика. Любовь с первого взгляда. Купидон потер ладошки, и ровесники Ринат и Наталья познакомились у друзей. Инженер из Татарстана по работе исколесил весь Советский Союз и нашел свою судьбу в Минске. Координаты сошлись во всех смыслах. 25 лет горят вместе и создают свой рай. Хорошо там, где мы есть – девиз интернациональной семьи.

Наталья Хуснутдинова:

Мы еще тогда только познакомились, когда мы пришли на спектакли, он высказал свое мнение, кто и как танцует, я была поражена и говорю: «О, он еще и в балете разбирается». Ринат Хуснутдинов:

Когда я работал на заводе в Татарстане, участвовал в художественной самодеятельности, поэтому я знал, что такое танец.

Наталья Хуснутдинова:

Мы венчались по-татарски, где Ринат живет. Приходил мулла, читал молитву, мне дали второе имя Нейля, я Наташа. Удивительно, но девичья фамилия жены – Богданович – имеет татарские корни. И Ринат, и Наталья росли в крепких семьях. Было с кого брать пример. Вместе воспитали двух принцесс и растят доброго молодца. Вкладывают в свои цветочки самое лучшее, чтобы те не уставали расти и развиваться. Обожают активный отдых, путешествия и устраивают карнавал на каждый Новый год. Первое и последнее слово за папой, но запретов нет.

Наталья Хуснутдинова:

Девочка создает уют в семье, а мужчина всегда сильный. Конечно, воспитывать и эту энергию, и эту всегда в семье интересно.

Регина Хуснутдинова:

Как мы росли, нам разрешалось все, что мы хотели. Хотим кушать сосульки? Мы кушаем сосульки. Мы хотим купаться в фонтанах? Купаемся в фонтанах. Мы сейчас настолько «сытые дети». Я ходила заниматься танцами, у меня всегда гулька, шапку было неудобно надевать. Я мечтала о теплых наушниках. На рынках в то время их не было. И мой папа сам мне сшил эти наушники.

Дочь Регина недавно вернулась из Абхазии, где окунулась в агротуризм и научилась готовить полезный хлеб и квас. Печет эксклюзивные десерты и ведет фудблог со вкусом. Карим занимается плаванием и не слазит с любимого снейкборда. Экстрим-покатушку, кстати, подарил дедушка Бабай. Планку ЗОЖ и отличной формы задала мама. После работы в банке спешит в хореографический зал. Обожают совместные прогулки по паркам и походы в оперный. И активно принимают участие в народных татарских праздниках и фестивале национальных культур. Ринат Хуснутдинов:

Дети с раннего возраста знают, что такое игры на Сабантуй, побороться на мешках или разбить горшок. В Татарстане наша диаспора периодически собирается, и я там бываю ведущим. Живу по одному простому принципу: чем старше, тем ярче обязан быть человек. Что в Татарстане, что здесь нет понятия национальности, если ты человек, будь человеком.

Рината Хуснутдинова прозвали Хоттабычем неспроста. В его речи вы не встретите частицы «не». Каждое слово имеет свой образ, который складывается в обстоятельства. Какие мы внутри, то и притягиваем. Философия волшебника проста. Дар целительства он открыл у себя на родине. С тех пор в доме нет аптечки. А Карнеги – настольная книга. Гражданин мира проводит мотивирующие занятия. Позитивное мышление – тот самый золотой ключик, который помогает открыть двери в самых сложных ситуациях.

Ринат Хуснутдинов:

Приходит человек с болячкой, с каким-то вопросом, что-то с ним не так, а уходит довольный, счастливый, здоровый. А что такое болячка? Человек нарушил божественные законы, обиделся, разозлился, этот комочек сидит и проявляется.

В мечтах открыть свою усадьбу и жить на земле, где туристы смогут окунуться в чарующую культуру Татарстана и отведать варенье из полевой земляники. А еще воспитать внучат.