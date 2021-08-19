Георгий Атаманов: это отцы и деды оставили нам эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района:

Важно сохранить историческую память. Люди должны знать свою историю. Потому что когда разговариваешь с молодыми людьми, некоторые не помнят истории, а ведь это отцы и деды оставили нам сегодня эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно, уважали себя, ценили себя и назывались белорусами.