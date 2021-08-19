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Георгий Атаманов: это отцы и деды оставили нам эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно

19 августа 2021 09:10
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Новости Беларуси. Участники молодежной патриотической акции «Дороги Славы – наша история» сделали остановку в Минске. Автопробег стартовал из Ростова-на-Дону. Маршрут проложили по городам России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня очень священная миссия». Молодежный патриотический автопробег из Ростова-на-Дону сделал остановку в Минске

Георгий Атаманов: это отцы и деды оставили нам эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно-1

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района:
Важно сохранить историческую память. Люди должны знать свою историю. Потому что когда разговариваешь с молодыми людьми, некоторые не помнят истории, а ведь это отцы и деды оставили нам сегодня эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно, уважали себя, ценили себя и назывались белорусами.

# Великая Отечественная война # общество # Георгий Атаманов # Фотофакт

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