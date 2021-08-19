«Сегодня очень священная миссия». Молодёжный патриотический автопробег из Ростова-на-Дону сделал остановку в Минске

Новости Беларуси. Участники молодежной патриотической акции «Дороги Славы – наша история» сделали остановку в Минске. Автопробег стартовал из Ростова-на-Дону. Маршрут проложили по городам России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в него включили знаковые места, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Гомель, Брест – теперь город-герой Минск. По традиции в каждом населенном пункте проводятся торжественные возложения цветов и венков к мемориалам воинской славы. Георгий Атаманов: это отцы и деды оставили нам эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно

Ася Компаниец, председатель штаба Ростовского регионального патриотического движения «Дороги славы – наша история»:

Сегодня очень священная миссия – мы передаем данному месту землю из нашего мемориального комплекса города Ростова-на-Дону, города воинской славы – «Змиевская балка», где было расстреляно и угнетено 27 тысяч наших мирных жителей. Самое главное, что мы сохраняем, собираем информацию. И эта информация ложится в уроки мужества для наших ребят, для школьников и молодежи.