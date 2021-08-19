«Сегодня очень священная миссия». Молодёжный патриотический автопробег из Ростова-на-Дону сделал остановку в Минске

Новости Беларуси. Участники молодежной патриотической акции «Дороги Славы – наша история» сделали остановку в Минске. Автопробег стартовал из Ростова-на-Дону. Маршрут проложили по городам России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участники молодежной патриотической акции «Дороги Славы – наша история» сделали остановку в Минске. Автопробег стартовал из Ростова-на-Дону. Маршрут проложили по городам России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси в него включили знаковые места, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Гомель, Брест – теперь город-герой Минск. По традиции в каждом населенном пункте проводятся торжественные возложения цветов и венков к мемориалам воинской славы.
Георгий Атаманов: это отцы и деды оставили нам эту благодатную землю, чтобы мы на ней жили спокойно
Ася Компаниец, председатель штаба Ростовского регионального патриотического движения «Дороги славы – наша история»:
Сегодня очень священная миссия – мы передаем данному месту землю из нашего мемориального комплекса города Ростова-на-Дону, города воинской славы – «Змиевская балка», где было расстреляно и угнетено 27 тысяч наших мирных жителей. Самое главное, что мы сохраняем, собираем информацию. И эта информация ложится в уроки мужества для наших ребят, для школьников и молодежи.
Путешествие по местам памяти организовало Ростовское региональное молодежное патриотическое общественное движение «Дороги Славы – наша история». К слову, не в первый раз. По традиции акция завершится в Москве.