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Первый субботник прошёл в Клецком районе. Какие объекты приводили в порядок?

06 октября 2022 13:29
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Новости Беларуси. Традиционно октябрь – месяц благоустройства в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активно к коммунальщикам присоединяются и неравнодушные жители.

Первый субботник прошёл в Клецком районе. Какие объекты приводили в порядок?-1

Вместе населенные пункты очищают от листвы, мусора, обновляют архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование. Только в Клецком районе участие в первом субботнике приняло около 20 местных предприятий и организаций, а это свыше 100 добровольцев.

Работы велись на нескольких десятках участков, в том числе в городском сквере и парке. Волонтеры убирали листву, удаляли древесно-кустарниковую растительность. Также была привлечена и спецтехника.

Первый субботник прошёл в Клецком районе. Какие объекты приводили в порядок?-4

Владимир Ермашевич, заместитель директора Клецкого ЖКХ:
У нас были определены объекты. В районе нашего клецкого пруда наводился порядок, в районе памятника афганцам, там тоже убиралась растительность, в районе школы № 3. Также на объекте по улице Гагарина убиралась кустарниковая растительность. Около объектов, на которых наводился порядок, я сам принимал непосредственное участие, мы приглашали жителей.

Первый субботник прошёл в Клецком районе. Какие объекты приводили в порядок?-7

Кроме благоустройства намечено и озеленение. Будут высажены десятки деревьев и кустарников. Сейчас определяются с видами.

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Ермашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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