Первый субботник прошёл в Клецком районе. Какие объекты приводили в порядок?

Новости Беларуси. Традиционно октябрь – месяц благоустройства в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активно к коммунальщикам присоединяются и неравнодушные жители.

Вместе населенные пункты очищают от листвы, мусора, обновляют архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование. Только в Клецком районе участие в первом субботнике приняло около 20 местных предприятий и организаций, а это свыше 100 добровольцев.

Работы велись на нескольких десятках участков, в том числе в городском сквере и парке. Волонтеры убирали листву, удаляли древесно-кустарниковую растительность. Также была привлечена и спецтехника.