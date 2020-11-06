Александр Лукашенко: разумные люди хотят безопасности, стабильности и спокойных перемен

Новости Беларуси. Третью ветку метро открыли 6 ноября в Минске. Участие в церемонии принял Президент Беларуси, отметив, что это, несомненно, исторический момент для нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С запуском новой линии жизнь в двухмиллионном Минске пойдет иначе, ведь каждый третий житель столицы сегодня выбирает именно подземный транспорт. Теперь быстро и комфортно добраться можно будет из южных в северные районы Минска.
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«Зеленолужская» пока включает четыре станции: «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Францишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Все они оборудованы с учетом лучших мировых трендов в сфере безопасности метро. Например, есть защитные экраны, которые исключат падение пассажиров на рельсы.
По новой зеленой ветке, к слову, будут курсировать и новые поезда. Со временем, протяженность этой линии достигнет 17 километров. Первую очередь станций построили за шесть лет. Президент, конечно, первым делом поблагодарил тех, кто сделал это возможным.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот сложный год ничего не остановило нас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам, потому что вы были заняты делом. Как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше.
Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают.
Таких, как вы, – трудолюбивых, порядочных людей – в нашей стране абсолютное большинство. Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо нашего майдана в красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная – к какой ломке вы готовы, та и будет.
Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси – пойдет дальше к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций.
Александр Лукашенко стал одним из первых пассажиров, он проехал в новых составах и вышел на каждой из станций, отметив их нетривиальный дизайн. Это не просто платформы, а настоящие произведения искусства, отражающие суть названий и, конечно, белорусскую идентичность. Глава государства отметил, что это лишь начало. Минск развивается, значит развиваться должна и подземка.