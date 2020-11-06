Александр Лукашенко: разумные люди хотят безопасности, стабильности и спокойных перемен

С запуском новой линии жизнь в двухмиллионном Минске пойдет иначе, ведь каждый третий житель столицы сегодня выбирает именно подземный транспорт. Теперь быстро и комфортно добраться можно будет из южных в северные районы Минска.

Новости Беларуси. Третью ветку метро открыли 6 ноября в Минске. Участие в церемонии принял Президент Беларуси, отметив, что это, несомненно, исторический момент для нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новой зеленой ветке, к слову, будут курсировать и новые поезда. Со временем, протяженность этой линии достигнет 17 километров. Первую очередь станций построили за шесть лет. Президент, конечно, первым делом поблагодарил тех, кто сделал это возможным.

«Зеленолужская» пока включает четыре станции: «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Францишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Все они оборудованы с учетом лучших мировых трендов в сфере безопасности метро. Например, есть защитные экраны, которые исключат падение пассажиров на рельсы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот сложный год ничего не остановило нас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам, потому что вы были заняты делом. Как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше.

Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают.

Таких, как вы, – трудолюбивых, порядочных людей – в нашей стране абсолютное большинство. Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо нашего майдана в красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная – к какой ломке вы готовы, та и будет.

Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси – пойдет дальше к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций.

Александр Лукашенко стал одним из первых пассажиров, он проехал в новых составах и вышел на каждой из станций, отметив их нетривиальный дизайн. Это не просто платформы, а настоящие произведения искусства, отражающие суть названий и, конечно, белорусскую идентичность. Глава государства отметил, что это лишь начало. Минск развивается, значит развиваться должна и подземка.