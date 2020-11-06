Как часто нужно проверять газовую плиту или котёл и в каких случаях их стоит менять?

А вы давно заглядывали в технический паспорт своей газовой плиты? Вполне возможно, что она старше вас вдвое, а то и втрое. К сожалению, мало кто знает, что ее средний срок службы – 10-15 лет, после чего плита подлежит отключению от системы газопотребления.

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера предприятия УП «Мингаз»:

В настоящее время техническое обслуживание проводится один раз в 5 лет. Но по мере исследований, которые были проведены, мы убедились, что это часто. В настоящее время такой необходимости проверять работоспособность газового оборудования нет. Инициированы внесения изменения в нормативно-правовые акты о проведении сроков технического обслуживания. В дальнейшем надеемся, что с 2021 года проведение технического обслуживания на газовую плиту будет осуществляться один раз в 10 лет.

Разумеется, если ваша плита или котел окажутся неисправными, специалисты проблему устранят. А вот если газовая техника ремонту не подлежит, пользоваться ей в дальнейшем запретят. Александр Сазанчук:

В случае поломки газового оборудования вам необходимо обращаться: при запахе газа – по номеру 104, а в случае без запаха газа, просто поломка – по номеру 162.

Специалисты «Мингаза» производят все необходимые манипуляции: внешний осмотр газового оборудования, проверку на самовольное подключение и на соответствие плиты, установленной в квартире, рапорту ведомости. Осматриваются плита, счетчик, резьбовые и сварные соединения на возможную утечку газа. Ведь если хорошо работает вентиляция и квартира проветривается, мелкие утечки практически не ощутимы. Но в квартирах с пластиковыми окнами и металлической дверью, где нет притока воздуха, даже микроутечка представляет угрозу, потому что концентрация газа от 5 до 15 % – уже взрывоопасная смесь. Евгений Рашев, заместитель начальника службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «Мингаз»:

Нашими работниками при выполнении работ по техническому обслуживанию проводятся работы по проверке состояния газовых приборов, установленных у потребителя в доме, при необходимости проводится ремонт либо его диагностика, рекомендуется замена оборудования, либо отдельных запчастей. Зачастую люди халатно относятся к проведению планового техобслуживания: игнорируют уведомления, не обеспечивают доступ в квартиры. Нужно понимать, что здесь, в первую очередь, страдает безопасность самих жильцов. Евгений Рашев:

В соответствии с нашими планами мы ежегодно обслуживаем не менее 140 тысяч потребителей по всем видам технического обслуживания. Единственная проблема, с которой мы больше всего сталкиваемся, – это не предоставление доступа для произведения работ по техническому обслуживанию. Потребители не понимают важности этого вопроса и упорно не предоставляют доступ для проведения работ.

Так ли велика плата за безопасность в собственной квартире для кошелька абонента? Поинтересовались, сколько стоит техобслуживание. Евгений Рашев:

Стоимость планового технического обслуживания зависит от вида оборудования, установленного потребителем. Если установлена только газовая плита, то стоимость работ по техническому обслуживанию составляет от 4,5 до 10 рублей. В случае необходимости проведения диагностирования этого оборудования стоимость может вырасти до 25 рублей. Если у потребителя установлен отопительный котел – 23 рубля и около 23 рублей также стоит техническое обслуживание проточного водонагревателя. С плитой разобрались. Давайте теперь разберемся, что же делать в случае, если дома все-таки произошло возгорание на плите? Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

В случае, если у вас дома происходит возгорание, самое главное правило – не паниковать. Позвоните по номеру 101 или 112, точно назовите ваш адрес, квартиру, подъезд и этаж. Так спасатели смогут наиболее точно знать наиболее конкретную информацию, выслать необходимую технику и уже в пути понимать, каким образом необходимо работать. В последующем вам нужно покинуть квартиру максимально оперативно, в идеале лучше ее обесточить и отключить газ. Оповестите соседей, возможно, на этаже вместе с вами живут пенсионеры, которым сложно выйти. Помогите им покинуть опасную зону. И дожидайтесь приезда специалистов, которые будут работать по ликвидации происшествия.