Александр Лукашенко: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. Соответствующую задачу глава государства поставил 6 ноября, посещая станции третьей линии минского метро, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей.

По словам Александра Лукашенко, особое внимание надо уделить трамвайному движению.

Александр Лукашенко:

Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт.

Президент в этой связи напомнил о Белорусской атомной станции. Ее первый энергоблок уже включен в объединенную энергосистему страны.

Александр Лукашенко:

Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок.