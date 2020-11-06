Семейные пары Беларуси 7 ноября высадят аллеи деревьев

Новости Беларуси. Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси. Их высадят 7 ноября во всех регионах во время молодежной экологической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси. Их высадят 7 ноября во всех регионах во время молодежной экологической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками станут именно семейные пары. Им предложат заложить аллеи, причем с именными деревьями. В Минске проект поддержат семьи-участники автопробега «За Беларусь».