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Семейные пары Беларуси 7 ноября высадят аллеи деревьев

06 ноября 2020 08:03
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Новости Беларуси. Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси. Их высадят 7 ноября во всех регионах во время молодежной экологической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейные пары Беларуси 7 ноября высадят аллеи деревьев-1

Участниками станут именно семейные пары. Им предложат заложить аллеи, причем с именными деревьями. В Минске проект поддержат семьи-участники автопробега «За Беларусь».

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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