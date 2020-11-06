Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?

Новости Беларуси. 6 ноября третья линия Минского метрополитена примет первых пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление новой линии позволит разгрузить действующий пересадочный узел. Впервые появится и наземный вестибюль станции. Под землей в длинных переходах между линиями пассажирам помогут траволаторы и лифты для маломобильных граждан. Все белорусского производства.

Впрочем, подарки ожидают не только минчан.

Детские сады в Беларуси открывают регулярно. К празднику сдали еще два: в Ошмянах и Смолевичах. Откроется новый корпус онкодиспансера.

И если в Стародорожском районе речь о благоустройстве, там проложен газопровод, то жителей Полоцка порадуют открытием жизненно важной артерии – моста через Двину.