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Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?

06 ноября 2020 06:30
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Новости Беларуси. 6 ноября третья линия Минского метрополитена примет первых пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгожданное открытие зеленой ветки – своеобразный подарок белорусам к 7 ноября.

Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?-1

Появление новой линии позволит разгрузить действующий пересадочный узел. Впервые появится и наземный вестибюль станции. Под землей в длинных переходах между линиями пассажирам помогут траволаторы и лифты для маломобильных граждан. Все белорусского производства. 

Третья ветка метро, детские сады и новый корпус онкодиспансера. Что в Беларуси открывают к 7 ноября?-4

Впрочем, подарки ожидают не только минчан.

Детские сады в Беларуси открывают регулярно. К празднику сдали еще два: в Ошмянах и Смолевичах. Откроется новый корпус онкодиспансера.

И если в Стародорожском районе речь о благоустройстве, там проложен газопровод, то жителей Полоцка порадуют открытием жизненно важной артерии – моста через Двину.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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