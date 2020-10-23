Из Минска в Могилёв: 24 октября состоится автопробег «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. Из Минска в Могилев. Очередной автопробег «За единую Беларусь!» пройдет 24 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В патриотической акции примут участие неравнодушные к судьбе родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей.

Колонна соберется в Минске утром и под государственными флагами отправится в путь, финальной точкой которого станет Буйничское поле. По дороге к автомобилистам присоединятся и участники из других населенных пунктов страны.