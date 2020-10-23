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Из Минска в Могилёв: 24 октября состоится автопробег «За единую Беларусь!»

23 октября 2020 18:33
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Новости Беларуси. Из Минска в Могилев. Очередной автопробег «За единую Беларусь!» пройдет 24 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Минска в Могилёв: 24 октября состоится автопробег «За единую Беларусь!»-1

В патриотической акции примут участие неравнодушные к судьбе родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей.

Из Минска в Могилёв: 24 октября состоится автопробег «За единую Беларусь!»-4

Колонна соберется в Минске утром и под государственными флагами отправится в путь, финальной точкой которого станет Буйничское поле. По дороге к автомобилистам присоединятся и участники из других населенных пунктов страны.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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