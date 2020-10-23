Для них выйти из квартиры – риск, который может стоить жизни. Как пенсионерам помогают во время коронавируса?

Новости Беларуси. В основной ковидной группе риска – пожилые люди. В силу возраста и хронических заболеваний медики рекомендуют пенсионерам оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К выполнению главной просьбы врачей активно подключились и работники центров соцобслуживания. Сотрудники доставляют продукты питания, товары первой необходимости, лекарства и, что важно, всегда остаются на связи с подопечными. Сегодня уделяют особое внимание пожилым людям. Репортаж Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Ни для кого не секрет: ковидное время – тяжелое бремя. Под особым ударом люди преклонного возраста. Для них ступить лишний шаг за порог квартиры – риск, который может стоить жизни.

Доброе утро, Мария Терентьевна. Это соцработник Людмила. Я сегодня к вам прихожу. Скажите, пожалуйста, что вам принести, в чем вы нуждаетесь. В списке молоко, батон, творог, другие продукты, лекарства. Вот у Людмилы Михайловны уже сформирован маршрут: магазин, аптека и квартира подопечной. Времени на раздумья особо нет, таких визитов сегодня еще порядка пяти, поэтому сразу направляемся за покупками.

Ставим галочку возле пункта «продукты» и идем в аптеку. Людмиле Михайловне, кстати, 62 года – сама пенсионер. Но даже на предложение помочь ей донести пакет скромно отвечает: своя ноша не тяжела. А это не работа, скорее, смысл жизни – прийти на помощь, когда в ней так нуждаются.

Людмила Царева, социальный работник:

Боятся выходить в магазины, в транспорте ездить. Кристина Федорович:

А вы вот сами не боитесь? Людмила Царева:

Кто же у нас не боится? Все боятся, но кому-то же нужно работать. Эта форма соцобслуживания называется «на дому». В ковидное время, конечно, работы прибавилось. Горячая линия в помощь пожилым людям. Так, весной, когда инфекция дала о себе знать, в территориальный центр соцобсуживания Октябрьского района поступило практически три сотни заявок.

– Да.

– Доброе утро. Это соцработник Людмила. Коронавирус внес коррективы. Речь не только о маске, перчатках и средствах дезинфекции, но и о способе доставки – бесконтактной.

Анна Золотухо, заведующая отделением соцпомощи на дому территориального центра соцобслуживания населения Октябрьского района Минска:

Если останавливаться на тех людях, которые получают постоянные услуги, у нас на обслуживании 328 человек. Из них у нас 155 человек одинокие. 49 человек живут с семейными парами, 13 человек живут в семьях. 12 человек у нас инвалиды 1-ой, 2-ой группы допенсионного возраста. Кристина Федорович:

А если статистика, сколько вообще пожилых людей? Анна Золотухо:

Где-то около 26 тысяч.

А ведь это данные только по Октябрьскому району. Порядка 15 % населения в Беларуси старше 65 лет. И, как оказалось, многие из них предпочитают активный досуг. «Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса Кристина Федорович:

В связи с COVID меры предосторожности. Что изменилось, какие коррективы он внес?

Мария Лемешевская, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста:

Коррективы, безусловно, внес. Во-первых, меньше стало людей посещать. Людям с первую очередь важно здоровье. Мы соблюдаем все эпидемиологические нормы, требования. Все равно стараемся социализировать, общаться, чтобы люди одинокие дома не замыкались. Все равно люди готовы приходить, хотят заниматься даже в малых группах, индивидуально, даже на платной основе рассматривают.