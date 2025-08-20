Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня с начала 2024 года

Жителям Великобритании стоит готовиться к падению уровня жизни. Среди крупнейших экономик мира Соединенное Королевство в лидерах по темпам роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют последние данные Национального статистического управления.

Уровень инфляции вплотную приблизился к 4 %, что стало самым высоким показателем за почти полтора года. Больше всего подорожали продукты питания. Их стоимость выросла почти на 5 %. Расходы на развлечения и отдых увеличились на 3,5 %, как и цены в ресторанах и гостиницах. Примерно на столько же подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Раскошелиться британцам придется и на предметы гардероба. Производители и представители сферы услуг говорят, что они вынуждены поднимать цены из-за повышения налогов.