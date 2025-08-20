Проект прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2026-й находится на финальной стадии

ВВП Беларуси в 2026 году должен вырасти не менее чем на 2,8 %. Такой показатель предусмотрен проектом прогноза социально-экономического развития страны на 2026-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевые параметры денежно-кредитной политики и республиканского бюджета рассмотрели 20 августа на заседании Президиума Совета Министров. Это фактически финальная стадия перед направлением документов главе государства.

Среди приоритетных направлений на будущий год – увеличение доходов населения, строительство арендного жилья, роботизация промышленности и наращивание экспорта. Наряду с сохранением присутствия на рынках нашего основного партнера – России – стоит задача по активизации торговли со странами СНГ. В этой части должны прибавить около 12 %. Планируется также ряд изменений в программах кредитования, они станут лояльнее и доступнее.