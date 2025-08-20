Проект прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2026-й находится на финальной стадии
ВВП Беларуси в 2026 году должен вырасти не менее чем на 2,8 %. Такой показатель предусмотрен проектом прогноза социально-экономического развития страны на 2026-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевые параметры денежно-кредитной политики и республиканского бюджета рассмотрели 20 августа на заседании Президиума Совета Министров. Это фактически финальная стадия перед направлением документов главе государства.
Среди приоритетных направлений на будущий год – увеличение доходов населения, строительство арендного жилья, роботизация промышленности и наращивание экспорта. Наряду с сохранением присутствия на рынках нашего основного партнера – России – стоит задача по активизации торговли со странами СНГ. В этой части должны прибавить около 12 %. Планируется также ряд изменений в программах кредитования, они станут лояльнее и доступнее.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Мы улучшили все наши основные программы кредитования. На следующий год региональная инициатива будет кредитоваться уже под 7 % на 7 лет. Это улучшение по сравнению с текущим годом. И мы внедряем особые продукты для наших прорывных направлений. Туризм, кредитный продукт в этой области под 6 %. Особая льготная ставка для того, чтобы строить средства размещения, с учетом в том числе совещания недавно прошедшего у Президента. И еще одно направление – это повышение эффективности и производительности в промышленности за счет роботизации. Для внедрения роботов, производства собственных робототехнических комплексов – также кредитный продукт под 6 %.
Проект прогноза на 2026 год сформирует целостное представление о развитии страны на будущую пятилетку. Так, до 2030-го ВВП Беларуси должен прибавить порядка 16 %. Главными ориентирами будут наращивание объемов строительства жилья, совершенствование инфраструктуры регионов, развитие туризма и цифровизация.