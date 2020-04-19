«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Новости Беларуси. Крупнейший застройщик страны – компания Dana Holdings – сделала сенсационное предложение для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Купить квартиру в Минске теперь можно в рассрочку на 10 лет и, внимание, без первого взноса. Платёж делится на 120 равных частей, а значит, любая семья со стабильным доходом может позволить себе выгодную покупку. А если забронировать квартиру онлайн, получится сэкономить ещё больше. Акция действует всего один месяц. Количество квартир также ограничено.

Елена живёт в Борисове. Приехала в столичный офис продаж Dana Holdings уже через час после открытия. По радио услышала о беспрецедентном предложении – в новом столичном комплексе «Минск Мир» купить квартиру можно без первоначального взноса! У Елены двое детей. Сделать подарок всей семье и заодно воплотить свою мечту в реальность решила вместе с Dana Holdings.

Елена Белая, жительница Борисова:

Варианты очень интересные. Много предложений по скидкам. Заинтересовал именно вариант с рассрочкой, без первоначального взноса. Потому что получить кредит достаточно сложно, а здесь предлагают очень интересные варианты.

Сейчас Елена подбирает наиболее подходящий ей вариант. Выбор как никогда широкий. Акция проходит сразу в пяти кварталах комплекса «Минск Мир»: «Северная Америка» и «Южная Европа», «Евразия», также кварталы «Чемпионов» и «Мировых танцев». Каждый – что важно – строится по индивидуальному проекту, но со всеми необходимыми преимуществами современных домов.

Квартиры со свободной планировкой, просторные дизайнерские лобби, скоростные бесшумные лифты. А ещё высокие потолки до 3 метров и лоджии с панорамными окнами. Во дворе – детские и спортивные площадки. Метро, торговый центр, поликлиники, школы и детские сады – всё в шаговой доступности.

Некоторые дома начнут сдаваться уже через несколько месяцев. Это значит, что получить готовую квартиру можно уже сейчас, а платить – потом.

И пока во всём мире растут цены на арендное жильё, белорусские семьи могут получить собственное без растущих процентов.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:

Из-за сложной экономической ситуации в мире сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. Мы хотим сделать покупку жилья возможной для многих и предложили длительную рассрочку. Чтобы рассрочка была возможной, в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск Мир» не менее 100 миллионов долларов. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. А сейчас мы делаем уникальное предложение для покупателей: стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой.

Если выбрать рассрочку на 10 лет, вся сумма делится на 120 частей. В итоге ежемесячный платёж составит от 1170 рублей. Никаких справок и поручителей, нужен только паспорт.

И это ещё не всё. Dana Holdings предлагает покупателям сэкономить до 10 тысяч рублей! Нужно всего лишь сделать покупку онлайн на сайте застройщика. В течение часа после оформления заказа вам перезвонит менеджер, с которым можно обсудить все вопросы. За документами также ехать не придётся – их доставит курьер.