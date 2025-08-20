Более 6 тысяч транспортных средств скопилось на границе с Евросоюзом

Рекордные очереди фиксируются на границе Беларуси и ЕС. По данным Госпогранкомитета, въезда на территорию Евросоюза ожидают более 6 тысяч транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все больше легковых авто скапливается у польского «Тересполя». На это утро их было уже 4 620. В этом же погранпереходе простаивает огромное количество автобусов. Порядка 140 транспортных средств с пассажирами сутками ожидают возможности пересечь границу.