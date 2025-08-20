Более 6 тысяч транспортных средств скопилось на границе с Евросоюзом
Рекордные очереди фиксируются на границе Беларуси и ЕС. По данным Госпогранкомитета, въезда на территорию Евросоюза ожидают более 6 тысяч транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все больше легковых авто скапливается у польского «Тересполя». На это утро их было уже 4 620. В этом же погранпереходе простаивает огромное количество автобусов. Порядка 140 транспортных средств с пассажирами сутками ожидают возможности пересечь границу.
Со вторника почти вдвое выросла очередь легковушек и на литовском направлении. В пункте пропуска «Каменный лог» стоят около 170 авто, еще 120 – в «Беняконях». Что касается большегрузов, сложности наблюдаются на всех направлениях, однако на литовской границе ситуация самая напряженная. Время в очередях теряют водители почти 700 фур. 180 грузовиков стоят у польских рубежей, более 200 – у латвийских.
Напомним, сопредельные нам европейские страны в одностороннем порядке закрыли часть контрольно-пропускных пунктов, что спровоцировало возникновение очередей. Из 14 погранпереходов сейчас функционируют лишь 5. Но этим соседи не ограничились: контрольные службы намеренно замедляют процесс оформления транспорта, пропуская в сутки, в лучшем случае, лишь половину от возможного количества авто.